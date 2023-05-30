Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’ndan, iç transferde iki imza geldi. Sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre ile Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu sözleşmeye göre Pierre ve Metecan, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Forvet pozisyonunda oynayan Dyshawn Pierre, Fenerbahçe ile 93 EuroLeague maçında 8.3 sayı, 3.8 ribaund, 1.9 asist, 11 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanarya ile üç sezonda 68 lig müsabakasında boy gösteren tecrübeli basketbolcu, bu müsabakalarda ise 8.99 sayı, 4.53 ribaund, 2.62 asist, 12.34 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.

Basketbol yaşantısına Fenerbahçe altyapısında başlayan Metecan Birsen ise 2011-2012 sezonunda A takıma yükseldi. 2014 yazında takımdan ayrılarak kariyerini farklı ekiplerden sürdüren Metecan, 2021 yazında Fenerbahçe’ye geri döndü. Başarılı basketbolcu, 2021-2022 sezonundaki lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olurken, 2022-2023 sezonunda da mücadele edilen her iki kulvarda başarılı bir performans sergiledi.