Dzeko, 4. lig maçında 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Dzeko, 4. lig maçında 4. golünü attı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Edin Dzeko, gollerine bu maçta da devam etti. Bosna Hersekli forvet, 45+1. dakikada takımının ilk golünü atarken, 56. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golünde de asiste imza attı.

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37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 4 lig maçında 4. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 6’ya yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan kaptan, 90 dakika sahada kaldı.