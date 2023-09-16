E-5 Geçiş Projesi yeni yılın ilk aylarında trafiğe açılacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yapım çalışmaları devam eden D-100 Karayolu Silivri Geçiş Projesi’nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Yılmaz, “320 metre uzunluğunda 11 açıklıktan oluşan Silivri Şehir Geçiş Viyadüğünde çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Karayolları bölge müdürlüğümüzle yaptığımız bilgi alışverişi bağlamında, ilk temel betonu 16 Eylül’de dökülüyor. Haftaya bir temel daha döküyoruz ve sonrasında her hafta bir temel dökme hedefleniyor. Çalışmalara öncelikle halk arasında E-5 olarak bilinen D-100 Devlet yolunu yan yollara aktarılıp, çevresi kapatılan çalışma alanı yaya ve araç trafiğinden arındırılması ile başlanılmıştır. Sonrasında asfalt katmanları kazılmış, korkuluk ve aydınlatma hatları sökülmüş ve eski yaya ve araç alt geçidi yıkılmıştır. Çalışmalarımıza engel niteliğinde olan elektrik ve Telekom deplaseleri ilgili kurumlar ile koordine halinde tamamlanmıştır. Temel altı (zemin) çalışmalarında; temel kazıları tamamlanmış, güzergah kazılarında sona gelinmiştir. Fore kazık imalatları %80 seviyesine ulaşmıştır. Derin Zemin Karıştırma sistemi ile yapılan zemin iyileştirilmesinde sona gelinmiştir. Temel üstü çalışmalarda ise deplaselerde kaybedilen zamanı telafi etmek için arttırılan ekip ile aynı anda 4 aksta çalışmalar sürmektedir. Temel çalışmalarına müteakip elevasyon çalışmaları başlayacak olup, Ekim ayında Viyadük ayakları yükselmeye başlayacaktır.” dedi.



YENİ YILIN İLK AYINDA TRAFİĞE AÇILACAK

Yıl sonuna çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “11 Aksta toplam 220 adet olan ön germeli kirişlerin %35’i üretilmiş olup, iş programına göre tamamlanan akslara kademeli olarak yerleştirilecektir. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce proje çalışmalarından saha çalışmalarına kadar her aşaması titizlikle yürütülen viyadüğümüzün yıl sonunda büyük bir kısmının tamamlanacağı öngörülüyor. Yolumuzu yeni yılın ilk aylarında trafiğe açarak, Silivrili vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.



“CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Projenin başlanma süreciyle ilgili sözlerini yineleyen Başkan Yılmaz, “Karayolları Genel Müdürümüz, Karayolları 1. Bölge Müdürümüz, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve şu anki Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun bu projeye çok ciddi destekleri oldu. 2022 yatırım programında olmamasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve olurlarıyla bu proje yatırım programına alındı. Başlanamaz, projesi dahi çizilemez denen bu proje yükselmeye başladı. Bir kez daha Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

