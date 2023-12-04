E-5 Karayolu'nda araç ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda bir araç ve motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu'nda araç ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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E-5 Karayolu’nda bir araç ve motosikletin karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sularında Bakırköy E-5 Yenibosna mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 Edirne istikametinde ilerleyen motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor ve sürücüsü yere savrulurken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. kaza sonucu motosiklet sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralananları tedavi edilmesi için hastane kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu yoğun trafik kuyruğu oluşurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman