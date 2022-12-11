E-5 Karayolu'nda taksici dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kadınları araçtan indirmeye çalıştı

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü’nde Belarus uyruklu kadının camı açtığı için taksicinin saldırısına uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde geçtiğimiz hafta salı günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka sabah evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye binmişti. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı açlam istemişti. Ancak iddiaya göre, taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söylemişti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüşmüştü. O esnada kadının görüntü aldığını gören taksici, kayıt almaması için ona saldırmıştı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden inmişti. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Taksici kadınları indirmeye çalışmış

Olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, taksici ile kadınların tartıştığı görülüyor. Taksicinin kadınlara hakaret ve iftira atması sonrası diğer kadın telefonla o anları çekiyor. Kadın ’Polise gideceğim’ deyince taksici kadına saldırıyor. Araçta bir süre boğuşma yaşanıyor. Aracı durduran taksici aşağıya inerek kadınların kapısını açıyor. Kadınlarla tartışan taksici onları indirmek istiyor. Araca binen taksici, ardından polis ekibinin yanına gidiyor.