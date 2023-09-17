E-5 Karayolu'nda trafikte dehşet anları

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki şahıs, yabancı uyruklu diğer sürücüye saldırdı. Dehşet anları hem cep telefonu hem de kask kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine 34 KS 3418 plakalı hafif ticari araçla seyreden Ferdi Ö. ve yanındaki Mahmut Ö., Deniz Ö. ile 34 MG 9314 plakalı otomobil sürücüsü Mahmoud A. ile Kamal Eddin S. arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Haliç Köprüsü’nü geçtikten sonra tartışmanın büyümesi üzerine Okmeydanı yol ayrıma gelen iki sürücü, trafiğin yavaşladığı anlarda da tartışmaya devam etti. Sürücülerin yanlarındaki yolcuların da tartışmaya dahil olması üzerine kavga çıktı.

Yumruk ve tekmeyle camı kırıp sürücüyü darbettiler

Hafif ticari aracın sürücüsü ve 2 kişi, otomobil sürücüsünün yanına gelerek aracı tekmelemeye başladı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobilin camlarını da yumrukladı. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışsa da fazla uzaklaşamadı. Trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen şüpheliler, bir süre sonra otomobilin camını kırıp sürücüye yumruk ve tekme atmaya başladı. Araç sürücüsü ise, bir yandan kendini savunmaya çalıştı bir yandan da yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Kavganın ardından araçlarından inen taraflar bir süre daha tartışmaya devam etti. Tartışma yeniden küfürlü kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafların kavga ettiği anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan sürücünün otomobilinde hasar meydana geldi.

Öte yandan, olayın ardından polis ekipleri tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar ilk olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Ardından da şikayetlerinden vazgeçmeleri üzerine taraflar serbest bırakıldı.