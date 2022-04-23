E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi

E-5 karayolu üzerinde seyir halinde giden metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanmadan kurtulurken hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

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  • 23.04.2022 13:52
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:23
E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

E-5 karayolu üzerinde seyir halinde giden metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanmadan kurtulurken hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay, E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Aracın devrilmesi sebebiyle 3 şerit trafiğe kapatılırken kamyonun içindeki 3 kişi herhangi bir yara almadan kendi imkanlarıyla kamyondan çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken hurdaya dönen araç, vinç yardımı ile kaldırıldı.

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İHA

SHA Editör
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