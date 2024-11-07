E-5'te sopalı yol kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı.

E-5'te sopalı yol kavgası kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Esenyurt’ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen 3 şahıs kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu. Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

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