E-5'te takla atan araç kamerada

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi mevkii E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 GD 7864 plakalı hafif ticari araç, dingilinin kırılması sonucu şarampole girdi. Metrelerce savrulan araç takla atarak dururken sürücü Metin Ç. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.