E-5'te tehlikeli yolculuk kamerada: Plakasını kapatıp, tek tekerlek üzerinde yolculuk yaptı

İstanbul'da E-5 karayolunda motosikletin plakasını kapatıp, tek tekerlek üzerinde yolculuk yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

E-5'te tehlikeli yolculuk kamerada: Plakasını kapatıp, tek tekerlek üzerinde yolculuk yaptı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da E-5 karayolunda motosikletin plakasını kapatıp, tek tekerlek üzerinde yolculuk yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da E-5 karayolunda gece saatlerinde plakasını kapatıp, tek tekerlek üzerinde yolculuk yapan motosikletli, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuk yapan motosikletli, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.