E-5'te trafiği hiçe sayan scooter sürücüsü kamerada: Trafiktekiler tepki gösterdi

İstanbul’da E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece mevkiinde scooter kullanan bir kişinin yoğun trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik akışı içerisinde kilometrelerce ilerleyen sürücünün hem kendi hem de diğerlerinin can güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

Olay, sabah saatlerinde E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Elektrikli scooter kullanan bir kişi, yoğun araç trafiğinin bulunduğu karayolunda otomobillerin arasında ilerlemeye başladı. Zaman zaman araçların yakınından geçen scooter sürücüsü trafikteki vatandaşların dikkatini çekti. Yaşanan tehlikeli anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

"Bu trafikte scooter’la gitmek deli cesareti"

Görüntüyü kaydeden sürücü, scooter sürücüsünün yaptığı hareketin büyük risk oluşturduğunu belirterek, "Mevkii E-5 Florya Küçükçekmece. Dikkatimizi çeken bir genç. Hem de bu hızla ve bu trafikte. Deli cesareti diyelim. Trafik sigortam, kaskom yok ama olsun kaskım var canım sağ olsun der gibi gidiyor. Bunların trafiğe çıkmaya ne kadar hakkı var onu da bilmiyoruz. Biraz tehlike arz ediyor sanki" dedi.