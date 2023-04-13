E-7T Havadan İhbar Kontrol Uçağı NATO hava unsurları ile tatbikat icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki gözü olan Havadan İhbar Kontrol E-7T uçağının NATO ve Baltık ülkelerinin katılımı ile ortak tatbikat icra ettiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Havadan İhbar Kontrol E-7T uçağı, Almanya/Geilenkirchen’de bulunan NATO üssüne intikal ederek NATO ve Baltık ülke unsurlarının katılımı ile Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasında ortak tatbikat icra etti.

Tatbikat çerçevesinde, Türk hava unsurları Baltık Denizi üzerinde Komuta-Kontrol ve Gözetleme görevleri gerçekleştirilerek müttefikler arasındaki dayanışma, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe önemli katkı sağlıyor.