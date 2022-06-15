E-belge kullanmaya başlayacak KOBİ'ler için son tarih 1 Temmuz

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle birlikte neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelen e-belgeye geçişte sona yaklaşıldı. 1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu kapsama alınacağından, işletmelerin bu tarihe kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor.

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  • 15.06.2022 11:31
  • Güncelleme: 15.06.2022 11:52
E-belge kullanmaya başlayacak KOBİ'ler için son tarih 1 Temmuz
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yaptığı değişikliklerle birlikte neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelen e-belgeye geçişte sona yaklaşıldı. 1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu kapsama alınacağından, işletmelerin bu tarihe kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt’ün, 1 Temmuz 2022 itibarıyla zorunlu olarak e-fatura kullanmaya başlayacak KOBİ’ler için düzenlediği kampanyada son aya girildiği duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’a kadar sürecek olan ‘Paraşüt E-Belge Kampanyası’ kapsamında bir yıllık abonelik alan kullanıcılara 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve Anahtar Teslim e-Belge hizmeti hediye edilecek.

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“1 Temmuz’dan önce süreç tamamlanmalı”

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu kapsama alınacağından, işletmelerin bu tarihe kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor. Biz de Paraşüt olarak KOBİ’lerin geçiş sürecini bütçelerini zorlamadan, karmaşık süreçlerle uğraşmadan kolayca tamamlamalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz kampanyamız ile her zaman olduğu gibi işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Kampanyanın zorunlu olarak e-faturaya geçecek olan KOBİ’leri kapsadığını anlatan Sean X Yu şunları söyledi; “Zorunluluk kapsamındaki kullanıcılar, bir yıllık Paraşüt aboneliği satın aldıkları takdirde 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve dakikalar içinde geçiş işlemlerini tamamlayan Anahtar Teslim e-Belge hizmeti kazanıyor. Kesilen ve alınan her bir e-fatura bir e-kontöre karşılık geldiğinden, kullanıcılar ilk 600 faturasını ek masraf yapmadan gönderebiliyor. Kampanya kapsamında hediye edilen Anahtar Teslim e-Belge hizmeti ile de e-belgeye geçiş süreci dakikalar içinde uzman süreç danışmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece KOBİ’ler hiçbir zahmete girmeden ve karışık başvuru süreçleri ile uğraşmadan e-belge kullanıcısı oluyor.”

İHA

SHA Editör
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