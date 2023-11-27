E-Devlet'teki eğitimlerini tamamlayan gönüllülere saha eğitimi
Tekirdağ'da e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamlayan gönüllülere saha eğitimleri verildi.
Tekirdağ’da e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamlayan gönüllülere saha eğitimleri verildi.
E-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamlayan Süleymanpaşa ilçesindeki gönüllülere saha eğitimleri verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve eğitim sahasında uygulama gerçekleştirilerek eğitim programı son buldu.