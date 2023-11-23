E-Devlet'ten gönüllü olan vatandaşlara afet eğitimi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.
Muratlı’daki AFAD gönüllüleri 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamladı. Eğitimler, e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.
Hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım eğitimlerinin tamamlanmasının ardından AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve eğitim sahasında uygulama gerçekleştirildi.