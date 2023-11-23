E-Devlet'ten gönüllü olan vatandaşlara afet eğitimi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

E-Devlet'ten gönüllü olan vatandaşlara afet eğitimi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

Muratlı’daki AFAD gönüllüleri 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamladı. Eğitimler, e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım eğitimlerinin tamamlanmasının ardından AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve eğitim sahasında uygulama gerçekleştirildi.