E-Havuz Market, Havuz Mekanik Sistemleri ve Robotik Temizlikte Teknik Deneyimi Dijital Hizmetle Buluşturuyor

E-Havuz Market, havuz malzemeleri, ekipmanları, kimyasallar, filtrasyon çözümleri, havuz mekanik sistemleri ve robotik temizlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren teknik odaklı bir havuz ürünleri markasıdır. Bodrum ve İzmir’deki işyerleriyle fizikî hizmet altyapısını sürdüren marka, dijital satış kanalları üzerinden Türkiye genelindeki havuz sahiplerine, otellere, villalara, işletmelere ve sektör profesyonellerine ulaşmaktadır.

E-Havuz Market’i yalnızca havuz malzemeleri satan bir firma olarak değerlendirmek doğru değildir. Markanın temel farkı, havuz mekanik sistemleri, filtrasyon yapıları, su bakım süreçleri ve robotik temizlik çözümleri konusundaki saha deneyimini müşteriye aktarabilmesidir. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılar yalnızca ürün satın almaz; havuzlarının ölçüsüne, kullanım yoğunluğuna, teknik altyapısına ve bakım ihtiyacına uygun doğru çözüme yönlendirilir.



Markanın sektörel temeli, 2000 yılında Bodrum’da Murat Gürses tarafından kurulan Deva Havuz’un havuz taahhüt, uygulama, bakım ve teknik servis alanlarında edindiği uzun yıllara dayalı saha tecrübesine dayanır. Bu deneyim, E-Havuz Market’in ürün seçiminde yalnızca marka, fiyat veya stok bilgisine göre değil; ürünün sahadaki gerçek karşılığına, performansına, servis erişimine ve havuz sistemiyle uyumuna göre hareket etmesini sağlar.

E-Havuz Market’in çalışma anlayışında doğru ürün seçimi önemli bir yer tutar. Bir havuz pompası seçilirken havuz hacmi, debi ihtiyacı, filtre çapı ve tesisat yapısı birlikte değerlendirilir. Bir filtrasyon sistemi önerilirken suyun devirdaim süresi, kullanım yoğunluğu ve bakım rutini dikkate alınır. Kimyasal ürünlerde pH dengesi, dezenfeksiyon ihtiyacı ve suyun mevcut durumu analiz edilir. Robotik temizlik sistemlerinde ise havuzun taban yapısı, duvar eğimi, kaplama tipi, su hattı temizliği ihtiyacı, filtre hassasiyeti ve servis desteği birlikte ele alınır.



Bu teknik yaklaşım, yanlış ürün seçiminden kaynaklanabilecek gereksiz maliyetleri, performans kaybını ve tekrar işçilik ihtiyacını azaltmayı hedefler. E-Havuz Market, müşteriyi yalnızca ürün listelerine yönlendiren bir satış modeli yerine, havuzun gerçek ihtiyacına göre doğru ürünü belirlemeye yardımcı olan danışmanlık temelli bir hizmet anlayışı sunar.



Bugün E-Havuz Market; havuz kimyasalları, havuz ekipmanları, havuz pompaları, filtre sistemleri, LED havuz aydınlatmaları, tuz klor jeneratörleri, temizlik ekipmanları ve robotik havuz temizleme çözümleri gibi birçok kategoride geniş ürün seçeneği sunmaktadır. Ürün portföyü oluşturulurken yalnızca satış potansiyeli değil, ürünün teknik yeterliliği, kullanım kolaylığı, yedek parça erişimi ve uzun vadeli performansı da dikkate alınır.

E-Havuz Market’in öne çıkan uzmanlık alanlarından biri de robotik havuz temizleme sistemleridir. Marka, Chasing tarafından üretilen Chasing Poolmate havuz temizleme robotlarının Türkiye distribütörü olarak kablolu ve kablosuz robot çözümlerini kullanıcılara sunmaktadır. Chasing Poolmate ürün grubu, farklı havuz ölçülerine ve temizlik ihtiyaçlarına göre geliştirilen modelleriyle otomatik havuz temizliğini daha pratik, verimli ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlar.

Havuz robotu seçimi yapılırken yalnızca cihazın fiyatına veya marka bilinirliğine bakmak yeterli değildir. Havuzun ölçüsü, kaplama tipi, taban ve duvar yapısı, su hattı temizliği ihtiyacı, filtre sepeti kapasitesi, mikron seviyesi, kablolu veya kablosuz kullanım beklentisi ve servis altyapısı birlikte değerlendirilmelidir. E-Havuz Market, bu noktada müşterilerine teknik bilgi sunarak havuzlarına en uygun robot modelini seçmelerine yardımcı olur.



Chasing Poolmate modellerinin yanı sıra Dolphin, Aiper, Zodiac ve farklı segmentlerdeki havuz robotu seçenekleri de E-Havuz Market’in ürün portföyünde yer alır. Bu çeşitlilik, farklı havuz tipleri, bütçeler ve kullanım alışkanlıkları için daha doğru karşılaştırma yapılmasına olanak tanır. Marka, ihtiyaca uygun olmayan üst segment bir cihazın gereksiz maliyet oluşturabileceğini, yetersiz kapasiteli bir cihazın ise beklenen temizlik performansını sağlayamayabileceğini dikkate alarak müşterilerini doğru ürüne yönlendirmeyi hedefler.

Havuz mekanik sistemleri tarafında ise pompa, filtre, vana, tesisat uyumu, tuz klor jeneratörü, dozajlama ekipmanları ve sirkülasyon yapısı bir bütün olarak değerlendirilir. Çünkü sağlıklı bir havuz yalnızca iyi bir üründen değil, birbiriyle uyumlu çalışan doğru sistem bileşenlerinden oluşur. E-Havuz Market, bu nedenle mekanik sistemlerde de ürün satışını teknik bilgiyle destekleyen bir yaklaşım benimser.



Havuz kimyasalları kategorisinde pH düzenleyiciler, klor ürünleri, yosun önleyiciler, çöktürücüler, parlatıcılar ve bakım setleri öne çıkar. Ancak doğru kimyasal seçimi, yalnızca ürün adlarına göre yapılmamalıdır. Havuzun su hacmi, kullanım sıklığı, güneş alma durumu, filtrasyon süresi ve ölçüm değerleri birlikte değerlendirilmelidir. E-Havuz Market, kimyasal ürünlerde de kullanıcıları bilinçli ve kontrollü bakım uygulamalarına yönlendirmeyi amaçlar.

LED havuz aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği, montaj güvenliği, trafo uyumu, sızdırmazlık ve gece kullanım konforu öne çıkar. Havuz aydınlatması yalnızca dekoratif bir unsur değil, aynı zamanda güvenli kullanım ve estetik görünüm açısından önemli bir teknik ekipman grubudur. Bu nedenle E-Havuz Market, aydınlatma ürünlerinde de havuzun yapısına uygun çözüm seçimini önemser.



Bodrum’dan başlayan saha deneyimini İzmir’deki işyeri ve depo altyapısıyla destekleyen E-Havuz Market, fizikî hizmet gücünü dijital satış altyapısıyla birleştirerek Türkiye geneline ulaşmaktadır. Geniş stok kapasitesi, hızlı sevkiyat, teknik destek ve satış sonrası yönlendirme, markanın hizmet anlayışının temel unsurları arasında yer alır.

E-Havuz Market’in hedefi, havuz sahiplerine yalnızca ürün sunmak değil, havuzun teknik ihtiyacına uygun doğru çözüm kombinasyonunu belirlemede güvenilir bir yol gösterici olmaktır. Marka; havuz mekanik sistemleri, su bakım ürünleri, filtrasyon çözümleri ve robotik temizlik teknolojilerindeki uzmanlığını müşterilerine aktararak daha bilinçli, verimli ve sürdürülebilir havuz kullanımı sağlamayı amaçlar.