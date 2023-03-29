E-Ruhsat Biga'lıya kolaylık sağlıyor

Teknolojik gelişmelerin öncüsü olma yolunda örnek çalışmalara imza atan Biga Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için geçmiş olduğu e-ruhsat uygulamasıyla vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.

Akıllı Kent Otomasyon Sistemleri kapsamında Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödülüne layık görülen “360 Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi Sistemi Projesi” E-Ruhsat Uygulaması devreye alınıyor.

Biga Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İmar ve Şehircilik Müdür V. Şirin Turan, Net-cad Yazılım Projeler Bölge Yöneticisi Onur Işık, Proje Geliştirme Uzmanı Fatih Demir, Biga’da hizmet veren Proje Ofisi Yetkilileri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri katılım sağladı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan şunları söyledi:

“Biga Belediyesi olarak Teknolojik gelişmelerin ışığında her zaman vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde yer alan firmaların, çalışanların ve vatandaşların işlerinin kolaylaştıracak E-Ruhsat Uygulaması sayesinde başta Yeni İnşaat Ruhsatı olmak üzere tüm ruhsat başvuruları ve bağlantılı süreçleri online olarak yapılabilecek. Sisteme E-Devlet bilgileri ile giriş yapacak olan malikler ve bunların proje müellifleri, hem ruhsat başvurularını bu sistem üzerinden yapabilecek hem de süreç ile ilgili tüm dokümanları online olarak uygulamaya yükleyebilecekler. Bu sayede evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Hem proje müellifleri hem de kurum raportörleri ruhsat süreçlerini online olarak E-Ruhsat modülü üzerinden yürütecekler. Bu uygulama ile beraber İmar Ruhsat Süreçlerinin şeffaflaşması, hızlanması ve müelliflerin yaptıkları ozalit ve ulaşım masraflarının minimuma inmesini hedefliyoruz. Biga’mıza hayırlı olsun” dedi.