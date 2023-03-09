E-Ruhsat Serdivanlıya kolaylık sağlıyor

Çalışmalarında her zaman yenilikleri takip eden Serdivan Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için geçmiş olduğu E-Ruhsat uygulamasıyla vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.

Toplamda 500 üyeye erişen Serdivan Belediyesi E-Ruhsat sistemini vatandaşların, imar durumu, zemin etüt rapor onayları, tadilat ruhsatları, mimari-statik projelerin onaylarının alınmasında kullanabileceği belirtildi. Yapı ruhsatı için gerekli tüm işlemlerin online yapılabildiği sisteme 1 Ocak itibariyle 100 imar durumu, 25 zemin etüt raporu, 68 ruhsat, 29 tadilat ruhsatı, 11 isim değişikliği, 4 yapı denetimsiz ruhsat başvurusu alındığı ifade edildi.