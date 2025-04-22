E-Ticaret Eğitimi İçin Kayıtlar Başladı

Silivri Belediyesi, Silivri Kent Konseyi ve Rotary 2420. Bölge Federasyonu işbirliğiyle, üretici kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla “El Ele Ekonomik Özgürlüğe” isimli yeni bir protokol hayata geçirildi. İmzalanan protokol kapsamında, kadınlara yönelik ücretsiz sertifikalı e-ticaret eğitimi verilecek.

ÜRETEN KADINLARA DİJİTAL DESTEK

Kadın emeğini ekonomik özgürlükle buluşturmayı hedefleyen bu anlamlı iş birliği ile el emeği ürünleri üreten kadınların, ürünlerini dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırabilmeleri için gerekli olan e-ticaret bilgisi kazandırılacak. Eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verilecek ve e-ticaret dünyasına adım atmaları teşvik edilecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇİN ONLINE BAŞVURU

Protokol kapsamında düzenlenecek e-ticaret eğitiminden faydalanmak isteyen kadınlar, goo.gl/forms/VcvoYWdv2tPqkOBg1 adresinden online olarak kayıt yaptırabilecek. Eğitim kontenjanla sınırlı olup, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyen kadınlar, www.gika.com.tr adresinden ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden bilgi talep edebilir. Ayrıca Silivri Kent Konseyi’nin 0534 942 21 45 numaralı telefonundan iletişime geçilebilecek.

DAYANIŞMA VE ÜRETİM ODAKLI YENİ BİR ADIM

Silivri Belediyesi ve Kent Konseyi yetkilileri, kadınların ekonomik hayata katılımının arttırılması, üretimlerinin desteklenmesi ve dijital dünyada yer almalarının sağlanmasının, toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Rotary 2420. Bölge Federasyonu temsilcileri de, kadın girişimciliğine katkı sağlayacak bu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

“Üreten Kadın, Güçlü Toplum” ilkesiyle yola çıkan bu protokol, Silivri’de kadın dayanışmasını büyütmeyi, ekonomik özgürlüğe giden yolu birlikte açmayı amaçlıyor.

