E-ticaret ile birlikte kurye sektöründe de büyüme sürüyor

E-ticaretin büyüme hızına kurye sektörü de eşlik ediyor. Kurye firmaları istihdam olarak büyümeyi artırırken anında teslimat konusunda da gerekli alt yapıların geliştirilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ‘World Ecommerce Forum İstanbul’ forumunda e-ticaret, kurye ve lojistik gibi sektörlerden firmalar bir araya geldi. E-ticaretin geleceğinin konuşulduğu forumda kurye sektörünün önemine de vurgu yapıldı.

Türkiye’de e-ticaret ile yapılan iş hacmi her geçen gün büyümeye devam ediyor. E-ticaret alanındaki büyümeye lojistik ve kurye sektörü de eşlik ediyor. Kurye sektöründeki gelişmeleri Vigo kurucu ortağı Burç Öztüfekçi anlattı. Öztüfekçi, kurye sektöründe anında teslimat alanında yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Öztüfekçi, "E-ticaret alanında büyümeye odaklı olarak bizde ihtiyaç olan bölgelerde istihdamımızı ve yatırımlarımızı artırıyoruz" dedi.

"Kurye istihdamını her geçen gün artırıyoruz"

Öztüfekçi, "Kurye istihdamını her geçen gün artırıyoruz. Anında teslimat üzerine yoğunlaşıyoruz. E-ticaret alanında satılan ve anında teslimat içeren sistemlere entegre şekilde hizmet veriyoruz. Sadece gıda, market, yiyecek değil giyim, ayakkabı, elektronik gibi alanlarda da anında teslimat hizmet sağlayacağız. Herhangi bir platformdan sipariş verildiğinde bu sipariş bizim sistemimizde görülecek ve en yakın kuryemiz tarafından alınıp teslim edilecek" şeklinde konuştu.

"Anında teslimat konusunda çalışmalar yapıyoruz"

İş ortaklarıyla anında teslimat konusunda işbirlikleri yaptıklarını dile getiren Öztüfekçi, "E-ticaret ağı çok hızlı büyüyor, buna bağlı olarak ihtiyaç dahilinde bizde belirlediğimiz bölgelerde kurye istihdamını artırıyoruz. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. E-ticaret sitelerinde sadece 3 günde kargo ve ertesi gün teslimat dışında anında teslimat hizmeti de yakında yaygınlaşacak. Anında teslimat konusunda çalışmalar yapıyoruz. Firmalarla bunların anlaşmalarını yapıyoruz. Her üründe anında teslimat seçeneklerini sistemlerimize entegre ediyoruz. Teslimat seçeneğinde anında teslimat olarak opsiyon olacak. İş ortaklıklarıyla bu hizmet önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok daha yaygın hale gelecek" diye konuştu.