E-ticaret ithalat işlemlerinde yeni dönem: 'Sorter' sistemi ay sonunda yürürlükte

Türkiye’nin önde gelen gümrük müşavirliği şirketlerinden olan Asset Gümrük Müşavirliği’nin Genel Müdürü Gökhan Kosovalı, e-ihracatın mevcut yüzde 1 buçukluk payını artırma hedefine vurgu yaparak, "2028’e kadar genel ihracat içinde e-ihracatın payını ülke olarak yüzde 8’e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

E-ihracatın geleceği ve uluslararası ticaretteki yeni yaklaşımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kosovalı, Türkiye’nin genel ihracatında, e-ihracatın mevcut yüzde 1 buçukluk payını artırma hedefine vurgu yaparak, 2028’e kadar genel ihracat içinde e-ihracatın payını yüzde 8’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kosovalı, bu durumun Türkiye’nin küresel ticaret sahnesinde daha etkin bir rol oynamasını sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca Kosovalı, Yeni Zelanda’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistem’ini (SES) e-ticarete uyarlamasının yenilikçi adımlara örnek olduğunu belirtti. Hindistan, Hollanda, İsveç ve Romanya gibi ülkelerin de YYS sistemini e-ticarete entegre etme çalışmalarına başlamış olmaları, uluslararası ticarette standartların oluşturulması adına önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor.

“Gümrük işlemlerinde karmaşıklığın azaltması hedeflenmektedir”

Avrupa Birliği’nin e-ticaretin basitleştirilmesine yönelik yeni yönetmelik çalışmalarına da değinen Kosovalı, "2028’de yürürlüğe girecek olan ’Bucket Tariff System’ ile gümrük işlemlerinde karmaşıklığın azaltması hedeflenmektedir. Bu, düzenleme e-ticaret şirketleri için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Halihazırda yüzde sıfır gümrük vergisi oranına sahip eşyalar, sıfır vergi oranından yararlanmaya devam edecek. Oyuncaklar, oyunlar, ev eşyaları gibi ürünler yüzde 5 vergi oranına tabi olacak. İpek ürünleri, halılar, cam eşyalar yüzde 8 vergi oranıyla değerlendirilecek. Çatal, bıçak takımı, elektrikli makineler, giysiler yüzde 12 vergi oranına tabi olacak. Yiyecek, içecek, tütün, ayakkabı gibi ürünler yüzde 17 vergi oranıyla vergilendirilecek” dedi.

‘Sorter’ sisteminin önemli bir dönemeç

Son olarak Kosovalı, 31 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan e ticaret çerçevesinde yapılacak olan ithalatta ‘Sorter’ sisteminin önemli bir dönemeç olduğuna dikkat çekti. Uygulama çerçevesinde yurtdışından gelen eşyaların gümrüklü sahaya alınması aşamasında barkodlanarak tasnif edilmesi ile e-ticarette gümrük işlemlerinde daha düzenli ve sağlıklı bir süreç elde edileceğini belirten Kosovalı, sistemin gerekliliklerini yerine getirmeyen gümrüklü depolardan e ticaret çerçevesinde ithalat işlemlerinin belirtilen tarihten itibaren yapılamayacağını ve bu durumun, e-ticaret ithalat işlemlerinde hissedilir bir yavaşlamaya sebep olabileceğini ifade etti.