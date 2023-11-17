E-ticaret rakamları iki kat arttı 'Online alışveriş kuryelerin uzmanlaşmasıyla büyüyor'

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7’lik artışla 652,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, kurye mesleğindeki son dönemdeki gelişimin e-ticaretteki artışa yüksek katkı verdiğini belirtti.

Tüketici alışkanlıkları her geçen gün değişim gösteriyor. Yüz yüze alışverişin yerini artık e-ticaret almaya başladı. Mobil teknolojilerin gelişiminin yanı sıra günlük hayatın gerekleri ve insanların konfor anlayışındaki değişim, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı 2023 yılı ilk 6 ay verilerine göre; Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7’lik artışla 652,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sipariş adetleri bir önceki yılın aynı dönemine kadar yüzde 20 artış gösterdi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, ’’Her geçen yıl artış gösteren e-ticaretin genel ticarete oranı 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 18,5 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 19,1’e yükseldi. Bu oranlar hızlı teslimat ile gerçekleşen gıda ve süpermarket ile yemek alışverişlerinde ise çok daha yüksek gerçekleştirildi. Verilere göre; gıda ve süpermarket sektörünün hacmi yüzde 69,4 oranında yemek alışverişlerinde ise bu oran yüzde 82,1 oranında gerçekleşti. Sepet tutarı ise gıda ve süpermarket alışverişlerinde ortalama 146 TL, yemek alışverişlerinde de 166 TL olarak ölçüldü’’ dedi.

Cicioğlu, e-ticarete yönelim arttıkça hızlı teslimat sektöründe yer alan markaların da yatırımlarını artırdığını her iki sektörün birbirine paralel bir yükseliş gösterdiğini söyledi.

“Sıcak ve zamanında teslimat, tüketiciye cazip geliyor”

Sıcak ve zamanında teslimata dikkat çeken Cicioğlu, “Tüketici evden çıkmasına gerek kalmadan gıda ve süpermarket alışverişini yapabilmeyi ve işten döndüğünde sıcak yemeğinin hazır gelmesini çok sevdi. Bu da alışkanlıklarının daha çabuk değişmesini kolaylaştırdı. Bugün telefonunuzdan yaptığınız market alışverişi dakikalar içerisinde kapınızda olabiliyor. Burada şunu özellikle belirtmek isterim. Bu süreler hava durumu ve bölgedeki trafik yoğunluğuna göre değişim gösteriyor. Biz kuryelerimizin hızlı teslimat gerçekleştirmek için kendilerini riske atabilecekleri davranışlara müsaade etmiyoruz. Vigo olarak, moto kuryelerimizin 55 kilometre olan hız sınırını aşmalarının, trafik kurallarını ihlal etmelerinin önüne geçiyoruz. Kuralları ihlal eden arkadaşlarımızla yolumuzu ayırıyoruz. Çünkü bizim birinci önceliğimiz kuryemizin güvenliği sonra siparişin teslimi” diye konuştu.

“Sunduğumuz teknoloji ile işletmelerin de işi kolaylaşıyor”

Cicioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüketicinin isteklerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlarken, işletmelerin de bu süreçte yeni pazarlara açılmasını ve müşteriye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Özellikle sunduğumuz teknoloji ve Vigo App ile beraber, işletmelerin sipariş takibini, kurye takibini kolaylıkla tek ekran üzerinden yapabilmelerine imkân veriyoruz.”