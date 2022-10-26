E-ticaret sitesi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan kişilerin büyük bölümü internetten satışa başlamayı düşünmektedir. E-ticaret sektörünün son dönemlerdeki popülerliği göz önünde bulundurulduğunda da kişilerin bu düşüncesinin oldukça doğru olduğunu söylemek mümkündür.

E-ticaret sitesi kurarak ya da pazaryeri platformlarında mağaza açarak giriş yapabileceğiniz e-ticaret sektörüne adım atmadan önce tamamlamanız gereken belirli prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlerin doğru bir şekilde tamamlanması da kişi ve işletmelerin e-ticarette başarılı olmasını sağlamaktadır.

E-ticaret Sitesi Üzerinden Satış Nasıl Yapılır adlı bu yazımızda internetten ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen kişi ve işletmelere adım adım e-ticaret hakkında bilgi vereceğiz. Siz de yazımızı inceleyebilir ve kendinize ait bir site kurarak e-ticarete başlayabilirdiniz.

Satacağınız Ürünleri Belirleyin

E-ticaret sitesi nasıl yapılır sorusuna cevap arayacak kişilere verilmesi gereken ilk yanıt ürünlerdir. İnternetten ürün satmak isteyen kişilerin ilk olarak satacakları ürün ve hizmetleri belirlemesi gerekir. Ürünlerin seçiminde ise markalar belirli şeyleri göz önünde bulundurarak hareket eder.

E-ticaret sektöründe popüler olan ürünler

İnternetten en çok satılan ürünler

Niş ürünler

Genellikle e-ticaret sitesi kurmak isteyenlerin en çok yöneldiği ürün gruplarıdır. Bu ürünler arasından satacakları ürünleri belirleyen kişi ve işletmeler ürünlerini tedarik etmekte ve ardından e-ticaret sitesi kurarak satışa başlayabilmektedir.

Şirket Kurun

E-ticaret sitesi kurmak ve internetten satışa başlamak için kişi ve işletmelerin kendilerine ait bir şirketlerinin olması gerekiyor. Çünkü e-ticaret ile internetten satılan her ürün için fatura kesilmesi Ticaret Kanunu’nda yer alıyor. Bununla beraber ticaret faaliyeti yürüterek gelir elde edenlerin de vergi ödeme zorunluluğu bulunuyor.

E-ticaret ile internetten ürün satmak isteyen kişiler yasal bir şekilde satış yapabilmek için şahıs, anonim ya da limited şirket türlerinden birisini seçerek şirket kuruluşu gerçekleştiriyor. Sizler de e-sitesi nasıl yapılır diyen birisi olarak internetten satışa başlamak için ilk olarak bir şirket kuruluşu gerçekleştirmelisiniz.

E-ticaret Sitenizi Kurun

E-ticaret sektöründe satacağınız ürün ve hizmetleri sergilemek için bir e-ticaret sitesine ihtiyacınız vardır. Bu noktada e-ticaret firmaları belirli yöntemleri tercih ederek e-ticaret sitelerini hayata geçirmektedir.

E-ticaret sitesi yazdırma

Açık kaynak kodlu yazılım

Hazır e-ticaret paketi

E-ticaret sitesi nasıl yapılır diyen kişilerin site kurma süreçlerinde tercih edebileceği yöntemlerdir. E-ticaret sitesi kurarken genellikle profesyonel bir şekilde hareket etmek isteyen kişi ve işletmeler Ticimax gibi hazır e-ticaret paketlerine yönelmektedir. Çünkü bu paketler içerisinde bir e-ticaret firmasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler ve modüller mevcuttur.

E-ticaret Sitenizin Tasarımına Önem Verin

E-ticaret sitesi nasıl yapılır diyorsanız önem vermeniz gereken konulardan birinin de e-ticaret sitesi tasarımı olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü bir e-ticaret sitesinin profesyonel bir şekilde tasarlanması ve responsive olması markaların satışlarını artırır.

Genellikle e-ticaret sitesi tasarımında kullanacağınız temalar e-ticaret paketiniz içerisinde hazır bir şekilde gelmektedir. Bununla beraber e-ticaret paketlerinde sitenizin güvenliğini artıracağınız SSL sertifikası gibi sertifikalar da bulunmaktadır.

E-ticaret sitesi tasarımı yapmak için markalar ilk olarak özelden genele hareket etmekte ve ürün, kategori, marka ve ana sayfa tasarımlarını sırayla yapmaktadır. Bunun yanı sıra e-ticaret firmaları kurumsal sayfaların tasarımına da önem vermektedir.

Siteniz İçin Anlaşmalar Yapın

E-ticaret sitesi üzerinden satış yapacak olan markaların site tasarımının ardından sanal pos ve kargo anlaşması da yapaması gerekmektedir. Sanal pos anlaşması genellikle bankalar ya da ödeme sistemleri ile yapılan bir anlaşma türüdür ve e-ticaret firmalarının siteleri üzerinden tahsilat gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Kargo anlaşmaları ise e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan markaların sattıkları ürün ve hizmetlerini müşterilerine uygun fiyatlar ile gönderebilmelerini sağlayan alaşmalardır. Her iki anlaşma türü de bir e-ticaret firması için oldukça önemlidir.

Pazarlama Çalışmaları Yapın

E-ticaret sitesi üzerinden satış yapan markaların ürünlerini satmak istediği hedef kitleye ulaşmaları için SEO, arama motoru reklamları, ınfluencer marketing, afilliate marketing ve sosyal medya pazarlaması gibi dijital pazarlama çalışmalarına da önem vermesi gerekmektedir.

Ticimax ile E-ticaret Sitenizi Kurun

E-ticaret ile internetten ürün satmak için sizler de e-ticaret sitenizi kurarken Ticimax’ı tercih edin. Ticimax ile sitenizi hızlı bir şekilde kurma fırsatı yakalarken altyapı içinde yer alan modül ve özellikleri kullanın ve e-ticaret süreçlerinizi yönetme fırsatı yakalayın.