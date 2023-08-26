E-Ticaret'te 'Güvenilir ticaret' sloganıyla yola çıkan ev hanımı 600 kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye’de son zamanlarda e-ticarette artan dolandırıcılık haberleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Sosyal medyadan esinlenerek harekete geçen ev hanımı Merve Güzeller, ‘Güvenilir ticaret’ sloganıyla 3 kişi ile başladığı işinde yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyor.

Sosyal medyadan esinlenerek ticarete atılan Tafetta Stil Yönetim Kurulu Başkanı Merve Güzeller, “Ev hanımıydım bir iş yapmak istiyordum sosyal medyada ki videoları izledikçe bunu bende yapabilirim dedim. Sayfa büyümeye başlayınca tek başıma yetemeyeceğimi anladım ve bir ekip kurmaya karar verdim. 3 kişiyle başladım. Talep arttıkça ekip sayımı arttırdım. İlk etapta başkalarından tedarik ettiğim ürünleri satıyordum. Daha sonra kendi atölyemi kurdum ve şuanda 600’e yakın kişiye istihdam sağlıyorum” dedi.

E-ticarette son zamanlarda yaşanan dolandırıcılık nedeniyle onlarca insanın mağdur olduğunu ifade eden Güzeller, E-ticaret üzerinden alış veriş yaparken firmanın detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguladı. Güzeller, “ Son zamanlar da e- ticaret sayfaları üzerinden çok fazla insanın mağdur olduğunu duyuyoruz. İnsanlar e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken sayfanın profilini incelemeli. Çünkü dolandırıcılığı yapan sayfalar genellikle profilleri yorumlara kapatıyorlar ve bot takipçi satın alıyor. Örneğin 200 bin takipçili bir sayfanın beğeni ve yorumları doğru orantılı olmalıdır. Bizim sayfamız tamamen şeffaf her türlü yoruma açık bırakıyoruz. Müşteri memnuniyetlerimizi paylaşıyoruz. Web sitemiz var perakende satış mağazamız var. İsteyen müşterilerimiz gelip deneyerek alabiliyor. Biz onlar için konforlu bir alışveriş yapacakları alan sağlıyoruz. Alışveriş yapacakları sayfaları iyi analiz etsinler ucuza alışveriş yapacağım diye dolandırıcıların tuzağına düşmesinler” açıklamasında bulundu.

E-ticarette alışveriş öncesi firmanın iyi araştırılması gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen, “ Bir takım firmalar var bugün gerçek anlamda güvenilir. Kendi linklerinde ki ürünleri talep ediyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun o ürün size bir şekilde geliyor. Ama bazı firmalar da var da bizim iyi niyetlerimizi suiistimal edip istediğimiz malzemeyi göndermiyor ya da bizim ihtiyacımız olmayan başka bir malzemeyi de gönderebiliyor. Ben de bir zamanlar bu alışverişlerden gerçek anlamda yoruldum hatta mahkemelik dahi oldum karşımda ki firmaların sahtekar olduğu ortaya çıktı. İyi araştırıp alışverişlerimizi yapmak lazım” açıklamasında bulundu.

Daha önce bu firmadan ürün alan Arzu Yüksel, “Daha önce bu firmadan ürün aldığını, Ürün bakıyorum daha önce bu sitenin web sayfasından anneme ürün almıştım. Ama perakende satışı olduğunu öğrenince buraya gelip bakmak istedim. Türkiye’nin büyük bir kısmı e- ticaret sayfalarından mağdur olmuştur bende o insanlardan bir tanesiyim. Hala internetten alışveriş yapıyorum. Ama daha temkinliyim sosyal medya sayfalarını araştırıyorum, beğeni ve yorumlarına bakıyorum web sayfalarına bakıyorum. Tedarikçi mi üreticimi buna da bakıyor ve ona göre alışveriş için karar veriyorum” dedi.