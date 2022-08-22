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E-ticarette okul alışverişi telaşı başladı
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E-ticarette okul alışverişi telaşı başladı

Eğitim-öğretim yılının başlamasına 1 aydan kısa süre kalmasıyla okul öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

E-ticarette okul alışverişi telaşı başladı
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Eğitim-öğretim yılının başlamasına 1 aydan kısa süre kalmasıyla okul öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

E-Ticaret platformu Hepsiburada, okul ihtiyaçlarını tamamlayacak gençler ve aileler için ‘Okul Alışverişi’ kampanyasını duyurdu.

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Okul öncesi anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite ihtiyaçlarına göre ayrı listeler sunulan kampanyada eğitim araç gereçlerinden okul giyim ve aksesuarlarına, teknolojik cihazlardan uzaktan eğitim için gerekli olabilecek çalışma mobilyalarına kadar seçenek bulunuyor.

Disney, Marvel, Kral Şakir, Harry Potter, Maşa ile Koca Ayı gibi sevilen karakterlerin de lisanslı ürünlerinin avantajlı fiyatlarla öne çıktığı kampanyada her yaştan öğrenci ihtiyaç ve isteklerini tamamlayabiliyor.

İHA
Editör

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