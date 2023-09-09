e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından 9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabanci Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.