e-YÖKDİL 2026/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, 6 Haziran tarihinde uygulanacak sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni; 4 Haziran tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
6 Haziran tarihinde uygulanacak e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı için adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi.