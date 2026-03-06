E5'de küfürler savurup kovaladığı sürücünün yolunu kesti, arabasını böyle yumrukladı

E5 Otoyolu Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Bir sürücü iddiaya göre makas atarken kamyonet şoförü ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Seyir halindeki kamyonet şoförü uzun süre küfür ederek takip ettiği adamın önünü akan trafikte keserken, yumrukla aracına saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atan sürücüyle bir kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kamyonet şoförü araç sürücüsünü araçla takip etmeye başladı. Uzun süre devam eden takipte küfürler savuran trafik magandası diğer sürücünün akan trafikte önünü keserken araçtan indirmeye çalıştı. Sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken, kamyonet şoförü ise aracı yumruklamaya başladı. Yaşanan o yol verme tartışması ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.