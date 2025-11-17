E5'de sıra dışı scooter yolculuğu

E-5’de bir vatandaşın scooter ile yolculuğu görenleri şaşırttı. O sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir vatandaşın E-5 Haramidere’den Avcılar’a kadar scooter yolculuğu görenleri şaşırttı. Uzun süre araçların arasında ilerleyen sürücü, keyifle yolculuk yaptı. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise kameraya yansıdı.