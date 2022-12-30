Easycep'in araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Yenilenmiş elektronik ürün market pazarının öncülerinden EasyCep’in ‘Tüketici Tercihleri Araştırması’ndan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre telefon değiştirme sıklığı ortalama 3.2 yıl olurken, tüketicilerin yenilenmiş telefonda en fazla önem verdikleri konu yasal garanti ve güven oldu. Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğendiklerini belirtti.

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden EasyCep, tüketicilerin telefon alırken ve satarken önem verdikleri konuları, tercihlerini nelerin etkilediğini, eğilimlerini gözler önüne seren bir araştırmaya imza attı. EasyCep’in Sia Insight iş birliği ile yaptığı ‘Tüketici Tercihleri Araştırması’nın sonuçlarında sektörde yasal garanti ve güven unsurları ön plana çıktı.

12 ili kapsayan, son iki yıl içinde akıllı telefonunu değiştiren kişilere odaklanan, geniş kapsamlı araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin telefon değiştirme sıklığı ortalama 3.2 yıl. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si telefonlarını 2-3 yılda bir değiştirdiklerini belirtti. Araştırmaya göre katılımcıların eski telefonlarını değiştirmelerinin nedenlerinin başında yüzde 56 ile eski telefonun kırılması, bozulması, yıpranması geldi. Yeni bir teknolojiye geçmek için telefon değiştirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 22. Katılımcıların yüzde 54’ü önümüzdeki dönemde telefonunu değiştirmeleri halinde eski telefonunu satmayı ya da takas etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Eski telefonunu satacakların da yenilenmiş telefon alacakların da dikkat ettikleri en önemli nokta ise ‘güven’ ve ‘yasal garanti.’ Eski telefon elden çıkarılmak istendiğinde tercih edilecek kanala karar verirken katılımcıların öne çıkardıkları kriterlerin başında en iyi fiyatın verilmesi, paranın anında ve hızlı ödenmesi, aldatılma riskinin olmaması geldi. Ayrıca cihazın veri güvenliğinin sağlanması da önemli kriter olarak yer aldı.

Yenilenmiş telefon konsepti beğeniliyor

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar, yenilenmiş cihazın önümüzdeki dönemde kendileri için bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirtirken yüzde 40’ı yenilenmiş telefon almayı düşündüklerini belirtti. Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğeniyor. Katılımcılara, yenilenmiş telefonlarda en önemli buldukları üç özellik önem sırasına göre sorulduğunda ilk sırada yasal garantisinin olması yer alırken, ikinci sırada güvenilir olması üçüncü sırada ise orijinal ve lisanslı parçalar kullanılması geldi.

Öte yandan yenilenmiş telefon almayı düşünenler için daha ekonomik olması, eldeki para ile daha iyi bir marka/model alma imkânı sunması, faydalarının sıfır ile fark olmaması öne çıkan motivasyonlar olarak sıralandı. Katılımcılar, ikinci el cihaz satın alımında yenilenmiş cihazın faydaları nedeniyle daha fazla ödemeye değer bulurken, sertifikalı bir siteden satın alınmasını tercih edeceklerini belirtti.

12 ay güvence ve iade hakkı

Araştırma sonuçlarını değerlendiren EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Araştırmamız gösteriyor ki tüketicilerin önem verdikleri iki konu var: Yasal garanti ve güven. Türkiye’de tüketiciyi yenilenmiş elektronik cihaz ile tanıştıran bir şirket olarak ilk günden bu yana tüketicilerin akıllarında güvenlik sorusunun olduğunun farkındayız ve buna göre faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurumsallık ve şeffaflık ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizle aramızdaki tüm ödeme süreçlerini bankalar üzerinden yapıyoruz. Fiziksel 26 mağazamız ve web sitemiz ile her zaman müşterilerimizin yanındayız. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yetki belgesine ve Ticaret Bakanlığı’nın Yenileme Merkezi lisansına sahip olan EasyCep’ten satın alınan her cihaz 12 ay boyunca EasyCep garantisinde bulunuyor. Müşterilerimiz, 14 gün boyunca iade hakkının yanı sıra sahip oldukları elektronik cihazları EasyCep’e anında ve değerinde satarak karşılığında nakit ödeme ya da takas avantajından da hızlı bir şekilde yararlanabiliyor. Yine araştırmamız gösteriyor ki telefon değiştirme sıklığı 3.2 yıl. Bizim amacımız insanların özgürce, daha kısa süre içerisinde telefonlarını-elektronik eşyalarını değiştirebilmeleri ve daha iyi modeline sahip olabilmeleri” dedi.

Veriler sıfırlanıyor, lisanslı ürün kullanılıyor

Veri güvenliği konusunda telefonunu satacakları ya da kullanılmış telefon alacakları uyaran Özdemir, şunları söyledi: “Kesinlikle Ticaret Bakanlığı lisansına sahip kurumsal şirketler tercih edilmeli. Telefonunu satmak isteyen müşterilerimizden ilk istediğimiz konu telefonlarındaki verilerini temizlemiş olarak fabrika ayarlarında sıfırlanmış şekilde bize getirmeleri. Bu işlemi nasıl yapacakları konusunda kendilerini adım adım yönlendiriyoruz. Eğer telefonda herhangi bir veri ile karşılaşırsak hiçbir işlem yapmadan sahibine teslim ediyoruz. Sahip olduğumuz Ticaret Bakanlığı lisansı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun veri tabanından IMEI numarası ile yenilediğimiz tüm cihazların sorgulamalarını yapıyor, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kayıp, çalıntı durumlarını kontrol ediyoruz. Dolayısıyla burada da güvenlik konusunda büyük bir soru işaretini yok etmiş oluyoruz. Tüm yenileme süreçlerini bu lisansın esaslarına göre yapıyoruz. Sattığımız tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ve orijinal ürünler kullanıyoruz. Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir. Yenilenmiş cihaz ve ikinci el cihaz arasındaki fark da aslında burada.”

1 yıl kullanılmayan telefonlara dikkat!

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisi de eski telefonların yedek olarak evde tutulması oldu. Katılımcıların yüzde 31’i yeni bir telefon aldığında eski telefonunu çeşitli kanallar kullanarak satarken, yüzde 29’u ise elinde tutmaya devam ediyor. Yüzde 10’luk bir kısım ise eski telefonunu attığını belirtiyor. Eski telefonunu elde tutan veya atanları uyaran Özdemir, “TBMM Adalet Komisyonu’nda alınan karar ile daha önce 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürüldü. Bir yıl geçtikten sonra cep telefonunu, sadece son kullanan kişi bir sim kart takarsa çalıştırabilecek. Pasife alınmış bir telefon bir başkasının sim kartı ile çalışmayacak. Ayrıca eski telefonların atılmaması, ekonomiye geri kazandırılması konusu çok önemli. EasyCep olarak, âtıl duran telefonları yedek parça ve ham madde olarak kullanarak ekonomiye tekrar kazandırırken çevresel fayda da sağlanmış oluyoruz” dedi.