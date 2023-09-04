EasyCep yurtdışına Katar'la açılıyor

EasyCep, büyümesini globale taşıyor. Yurt dışı açılımına Katar’la başlayan şirket, ülkeyi yenilenmiş telefonun avantajları ile tanıştıracak. Katar’ın üç perakende devi ile iş birliğine giden şirket, ileriki dönemde operasyonuna yeni pazarlar ekleyerek bölgedeki açılımını sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının önde gelen şirketlerinden EasyCep, hızlı büyümesini sürdürerek bölgesel oyuncu olma hedefiyle yurtdışına açılıyor. İlk olarak Katar’da faaliyet göstermeye başlayan şirket, ülkenin üç perakende devi ile anlaştı. Katarlıları 12 ay garantili yenilenmiş telefonların avantajlarıyla buluşturacak olan şirket, ilerleyen dönemde bölgedeki açılımını, operasyonuna yeni pazarları ekleyerek sürdürmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Katar’daki faaliyetine tüketicilerin eski telefonlarını alarak başlayan şirket, bölgenin lider perakende markalarıyla güçlerini birleştirerek ülkedeki yenilenmiş tüketici elektroniği sektörüne profesyonel bir boyut kazandıracak. Ülkenin en büyük telekom operatörü Ooreddeoo’nun 21 mağazasında hizmet verecek olan şirket, 18 mağazasıyla ülkenin en geniş ağa sahip elektronik cihaz ve teknik servis tedarikçisi Starlink’le de iş birliği yapıyor. Bunun yanında, Katar dahil 10 ülkede faaliyet gösteren bölgenin en büyük hipermarket zincir markalarından Lulu Hipermarket de şirketin Katar operasyonuna güç katacak.

Hedef küresel oyuncu olmak

Yakın coğrafyadaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Türkiye yenilenmiş telefonun avantajlarını ve şirketimizin şeffaf, güvenilir ve kapsamlı hizmetlerini sevdi. Tüketicilere sağladığımız avantajlı hizmetlerimizi, ülkemizde edindiğimiz tecrübeyle artık yakın coğrafyamızla başlayarak globale taşıyoruz. Küresel oyuncu olma hedefiyle yurtdışı operasyonlarımıza Katar’dan başladık. Yakın zamanda başka ülkeleri de EasyCep’in yenilenmiş cihaz uzmanlığı ile tanıştırmayı ve pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi yenilenmiş tüketici elektroniği tanıştıran şirket, Katar’da ilk etapta tüketicilerin telefon, tablet ve akıllı saatlerini satabildiği platformunu devreye aldı. Devam eden süreçte ise, avantajlı ödeme fırsatları ve garanti hizmetiyle tüketicileri yenilenmiş ürünlerle buluşturacak.

Tüketici tercihlerini sürdürülebilirlik temelinde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor

Şirket, yenilenmiş elektronik ürünler sunarak ve yeni ürünler üretmek yerine mevcut ürünleri kullanımda tutarak tüketici tercihlerini sürdürülebilirlik temelinde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Yenilenmiş elektronik cihaz kullanımı sayesinde yeni üretimden kaynaklı karbon salımı engellenirken, ekonomik olarak da kazanım elde ediliyor.

Bu bilinçli tüketim yaklaşımını yaygınlaştırmayı amaçlayan şirket, sektörün ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’nu yayımlayarak sürdürülebilirlik yaklaşımını uluslararası standartlarda kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaştı. Şirket, vizyonunu; çevreye duyarlı, yenilikçi bir şirket olarak; müşterilerine kaliteli yenilenmiş telefonlar sunarak teknolojinin sürdürülebilir kullanımına liderlik etmek olarak açıkladı.