Ece Mumay Havran'da sahne aldı
Balıkesir'in Havran Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Ece Mumay, Havran Millet Parkında sahne aldı.
Balıkesir’in Havran Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Ece Mumay, Havran Millet Parkında sahne aldı.
Birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir performans sergileyen Ece Mumay Havranlılara şarkıları ile güzel bir gece yaşattı. Havranlılar konsere büyük ilgi gösterdi. Konser sonrasında Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy ve Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet Dayi, Ece Mumay’a hediyeler takdim etti.