Eceabat'ta öğrencilere koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından Köprülü Hamdibey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Eceabat ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli, sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Köprülü Hamdibey İlkokulu’nda eğitim düzenledi. Toplum sağlığını korumanın önemine vurgu yapmak adına, 2. sınıf öğrencilerine yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere, doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının önemi üzerine detaylı bilgiler aktarıldı. Toplum Sağlığı Merkezi personeli, öğrencilere maket üzerinde uygulamalı olarak doğru diş fırçalama yöntemlerini göstererek, ağız ve diş sağlığının korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan broşürler aracılığıyla, ağız ve diş sağlığının önemi, diş çürüklerinden korunma yöntemleri ve düzenli diş bakımının nasıl yapılabileceği konularında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Bu broşürler, öğrencilerin ve ailelerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olacak kaynaklar içeriyor.

Etkinlik, öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerine ve bu konuda doğru alışkanlıklar edinmelerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplum Sağlığı Merkezi’nin bu tür etkinliklerle sağlık bilincinin artırılmasına yönelik çabaları, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefine katkıda bulunuyor.