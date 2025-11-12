Eceabat'ta seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eceabat ilçesi Çamburnu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 17 PJ 408 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.