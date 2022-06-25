Ecem Baysuğ'dan gümüş, İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya

Hırvatistan'ın Porec kentinde organize edilen şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ'dan gümüş, erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya geldi.

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  • 25.06.2022 20:00
  • Güncelleme: 26.06.2022 00:18
Ecem Baysuğ'dan gümüş, İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ferdi maçlarının kapanış gününde; kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ gümüş, erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu bronz madalya kazandı. Ülke sıralamasında Türkiye 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya ile Fransa ve Azerbaycan’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ ilk turda maç yapmadı. 2. turda Sloven Brina Puhalj’i, çeyrek finalde Alman Tanja Hanschmann’ı waza-ari puanlarıyla yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Avusturyalı Jael Wernert’i ipponla yenen judocumuz finale yükseldi. Altın madalya karşılaşmasında Fransız Lila Mazzarino’a yenilen Ecem Baysuğ, Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

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Erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Bulgar Denis Rushidov’u ve çeyrek finalde Romen Darius Georgescu’u ipponla yenerek yarı finalist oldu. Tataroğlu bu turda Ukraynalı Christian Khokhlov’a yenildi ve bronz madalya maçında Kıbrıs Rum Kesiminden Giannis Antoniou’nu ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 81 kiloda Mertcan Kömpe sıkletinde yedinci oldu.

Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda yarın karma takımlar müsabakaları yapılacak. Türkiye ilk turu bay geçerken çeyrek finalde Polonya-Ukrayna galibiyle karşılaşacak.

İHA

Editör
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