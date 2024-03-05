ECHO Klassik ödüllü Salut Salon, 5 Temmuzda İstanbul'a geliyor

4 kadından oluşan müzik grubu Salut Salon, 5 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde müzik severlerle buluşacak.

Events Across Turkey’in daha evvel Aya İrini’de ağırladığı Salut Salon, bir kez daha İstanbul seyircisiyle buluşacak. 5 Temmuzda Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak Salut Salon’un konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Salut Salon, 2 kemancı bir çellist ve bir piyanistten oluşan oda müziği grubu, müzik ve mizahı harmanlayarak, klasik müzik dünyası içinde benzersiz görsel ve işitsel şov sunuyor. ECHO klasik ödülü sahibi, tamamı kadın müzisyenlerden oluşan ve Amerika, Kanada, Rusya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere pek çok ülkede konserler veren Salut Salon, klasik müzik sevdalısı olan herkese şovlarıyla müzik ile görsel ziyafet sunmaya hazırlanıyor.