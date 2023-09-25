Eco Love Fest iyi yaşam tutkunlarını ağırladı

Zorlu Center, sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmak için iki yıl önce hayata geçirdiği ödüllü proje Eco Love Fest etkinliği bu sene de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Zorlu Center, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda ilkini 2021 yılında düzenlediği, iyi yaşam tutkunları ve değişim oluşturanları bir araya getiren Eco Love Fest’in üçüncüsünü 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Kendi sektöründe ilk ve en geniş sürdürülebilirlik festivali olma özelliği taşıyan Eco Love Fest geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası platformlardan 6 farklı ödül almıştı.

Eco Love Fest ile ilgili açıklamalarda bulunan Zorlu Gayrimenkul Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda somut projelere ve deneyim odaklı etkinliklere dönüştürüyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Eco Love Fest etkinliğimiz de bu projelerimizden biri. Eco Love Fest ile doğanın değerini ve sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla yeni hikayeler ve deneyimler sunuyoruz” dedi.