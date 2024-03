Ecollectiv ile kadın istihdamı ve sürdürülebilirliğe katkı

Yeşim Grup, Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirdiği, sürdürülebilirlik ve kadın istihdamı alanında önemli bir adım olan Ecollectiv markasının tanıtımını merkez Bursa fabrikasında gerçekleştirdi.

Yeşim Grup’un Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği Ecollectiv markasının tanıtımını, Yeşim Grup’un Bursa merkez fabrikasında proje paydaşlarının yanı sıra Yeşim Grup çalışanları ile üst düzey yöneticilerinin ve Karapınar Kadın Kooperatifi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın istihdamını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve atık kumaşların değerlendirilmesiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefleyen projenin tanıtımında konuşan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen, toplumla bağ kuran projelerin oldukça değerli olduğuna vurgu yaparak, “Ecollectiv projesini ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü toplumla bağ kuran projeler benim için her zaman değerli olmuştur. İşiniz kolay değil ancak biz her zaman gereken tüm desteği vermek adına buradayız. Ben projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan projenin döngüsel ekonomiye, kadın istihdamına ve kadının güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise, “Ecollectiv gerçekten de kolektif bir bilinçle hareket edilen bir çalışma oldu. Tüm proje paydaşları elini taşın altına koydu ve kolektif bir bilinçle bu markayı oluşturdu. En önemlisi de şirketimizin içinde neredeyse her departmanın eli, bu projeye değdi. Her ilmek beraber atıldığında anlamlı. Ecollectiv ile geleceğe dokunduk. Kocaman bir değişim oluşturduk. Şimdi her ilmek bir hayat, her hayat bir değer. Kadının ekonomik güçlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Bu proje içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Uludağ Soroptimist Kulübü Dönem Başkanı Eren Jale Yörükoğlu da, “Yeşim Grup ile başlayan Kelebeğin Dünyası projemiz bu yıl 11. yılına girdi. Bu süreçte çok kalbe dokunduk. Kadının güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu çerçevede da Ecollectiv’e yürekten inanıyoruz. Ecollectiv projesiyle hayata geçirdiğimiz Farkındalık Çemberi Atölyesi, şimdiden ödüle layık görüldü. Bu yıl 4. kez düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2024 Farkındalık Ödülleri’nde Kadın Girişimini ve Kadın Gücünü Destekleme kategorisinde ödül almaya hak kazandık. Bu bizim için çok önemli. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

Karapınarlı Kadınlar olarak ürettikleri ürünler sayesinde hem ekonomik olarak güçlenmekten hem de atık kumaşlardan yapılan ürünlerle sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Karapınar Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Enginçayır ise sağladığı desteklerden dolayı Yeşim Grup’a ve yöneticilerine teşekkür etti.

Yeşim Grup ve Uludağ Soroptimist Kulübü’nün hayata geçirdiği Ecollectiv projesi kapsamındaki Farkındalık Çemberi Atölyesi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Kadın Girişimci ve Kadının Güçlenmesi kategorisinde farkındalık ödülüne de layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde, proje paydaşları ödülü birlikte aldı.