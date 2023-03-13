Eczacı adaylarının afet farkındalığı artıyor

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Kulübü tarafından düzenlenen, “PharmEpic Eczacılık Kongresi“ afet farkındalığı oturumlarıyla dikkat çekti.

6 Şubat tarihinde meydana gelen yüzyılın felaketi sonrasında düzenlenen ilk eczacılık kongresinde, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Kulübü Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı Ahmet Hamdi Saraç yaptığı konuşmada, “Deprem felaketi sonrası bir kez daha bireysel olarak afetlere hazır olmadığımızı acı bir tecrübe ile anladık. Bu sebeple PharmEpic Kongremizde düzenlediğimiz afet farkındalığı oturumlarıyla daha bilinçli eczacılar olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, deprem felaketi sonrası gençlere kanıta dayalı bilgiye erişimin yanı sıra sosyal duygusal becerilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Aksu, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak eğitimi bu bilinçle vermeye çalıştıklarını, çocukluktan itibaren aileler ve öğretmenler iş birliğinde özgüven, öz denetim, iletişim, öz yeterlilik gibi becerilerin gençlere kazandırılması gerekliliğini vurguladı. Artık robotların iş arkadaşları olacağı bu yüzyılda sosyal duygusal becerilerin önemi yanı sıra, hedefleri olmadan başarıya ulaşamayacakları konusunun da altını çizen Aksu, “Işık sizsiniz, yeter ki bunun bilincinde olun, Ülkemizin sizlere ihtiyacı var” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Göknur Aktay, "Yaşanan olaylar ancak toplumu doğrudan veya dolaylı şekilde etkilediği zaman afet olarak adlandırılır. Deprem, sel ve benzeri olaylar Japonya’da normal karşılanırken ülkemizde maalesef afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda ülkece bilinçlenmemiz gerektiği aşikardır" dedi.

Uzm. Ecz. İlhan Durgut, "Afet ve acil durum eczacılığı, ilaçların acil durum esnasında planlanması, afet bölgesine ulaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine iletilip takip edilmesini kapsayan bir alandır. ADEC diye tabir ettiğimiz Acil Durum Eczacısı, arama kurtarma ve yön bulma bilgisi olan gerektiği takdirde ilk yardım yapabilen eczacılardır" dedi.

Ecz. Nilhan Uzman, afet ve acil durumlarla mücadelede eczacıların rolünü küresel bir bakış açısından değerlendi. Dünya Sağlık Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslarası Eczacılık Federasyonu gibi organizasyonların afet ve acil durumlarda sağlık ve eczacılık hizmetleri hakkındaki çalışmalarından bahsetti. Ayrıca Ecz. Uzman afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahalede, eczacıların bilimsel ve organizasyon açısından sahip olmaları gereken yetkinliklere değindi.

Bakırköy Genç Kızılay İlçe Başkanı Neslihan Demirci, Türk Kızılay’ının deprem bölgesindeki yardımlarından bahsederek, genç eczacı adaylarını Genç Kızılay bünyesine katılmaya davet etti.

Prof. Dr. Mehmet Tanol, "Deprem afeti sebebiyle, zor günlerden geçtiğimiz bu zaman diliminde, güzel vatanımızın birçok bölgesinden buraya kadar gelen ya da zaman ayırıp elektronik ortamda bu aktiviteye katılan genç eczacı adaylarına başarılar diliyorum. Mesleki açıdan Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak çalışmalarda daha çok yan yana gelmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.