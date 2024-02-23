Eczacıbaşı, 2. Lig yarı finallerinde sahne alıyor

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar yarı final müsabakalarına çıkacak.

Eczacıbaşı, 2. Lig yarı finallerinde sahne alıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar yarı final müsabakalarına çıkacak.

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar yarı final müsabakalarında sahne alacak. Toplam 16 takımın katıldığı ve 3 gün sürecek tek devreli lig usulü turnuva maçlarından 1. veya 2. olan 8 takım finale yükselme hakkı kazanacak. Müsabakalar Yenikent Şehit Anıl Gül Salonu’nda oynanacak. Eczacıbaşı, ilk maçını bugün Aksaray 1989 Spor ile oynayacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Eczacıbaşı 2. Lig Kadın Voleybol Takımı’nın A Grubu’ndaki diğer müsabakaları ise şu şekilde:

Yarın

14.00 Mega Spor - Eczacıbaşı

25 Şubat Pazar

13.00 Eczacıbaşı - Beta Spor