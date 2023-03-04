Eczacıbaşı'dan ezici galibiyet
Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank'ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.
Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.
Setler: 21-25, 26-28, 21-25
Süre: 81 dakika (24, 31, 26)