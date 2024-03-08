Arya Kadın Yatırım Platformu’nun düzenlediği ’Türkiye’yi Dönüştüren Kadınlar Galası’nda Eczacıbaşı Dynavit, ’Yılın Takımı’ ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl kadın voleybolunda dünyanın en büyüğünü belirleyen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda rakibi V.Bank’ı finalde 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu özel gecede ödülü Eczacıbaşı Dynavit Antrenörü Ferhat Akbaş ve Kaptan Simge Aköz aldı.

Ödül sonrası açıklamalarda bulunan Ferhat Akbaş, “Bu özel gecede burada olmak bizim için çok heyecan verici. Yılın takımı ödülüne sahip olmak da bizi bir kez daha gururlandırdı. Bu ödülü, Eczacıbaşı ailesi adına kabul etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl sayısız başarıya imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Gerçek şampiyonlar, sahada ter döken sporcularımızdır. Onların emeği ve kararlılığı, bizi her zaman ileriye taşımıştır. Kendilerine minnettarız” dedi.

Başarılı libero Simge Aköz ise düşüncelerini, “Bu gece burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Öncelikle, Türkiye’yi Dönüştüren Kadınlar Galasında bizimle bir araya gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu özel gecede, Eczacıbaşı ailesi olarak aldığımız ödül beni derinden onurlandırdı. Ancak bu başarı sadece benim değil, takım arkadaşlarımın ve tüm destekçilerimizin katkısıyla gerçekleşti. Sizler olmadan bu başarılar mümkün olmazdı” sözleriyle dile getirdi.