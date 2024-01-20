Eczacıbaşı Dynavit, 16. haftayı galibiyetle tamamladı

Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 28-26, 25-23, 25-22 ve 26-24’lük set skorlarıyla sahadan 3-1 galip ayrılarak galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Açıkçası ligin ikinci yarısı için ritmimizi arttırmamızın ve daha iyi oynamamızın vakti geldi. Bunun için takım olarak daha iyi mücadele etmeli, daha iyi hazırlanmalı ve mental olarak maçlara daha çok odaklanmalıyız" dedi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Naz, Voronkova, Beyza, Czyrnianska, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Gray, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak.

Aydın B.ŞB.: Loda, Ece Nur, Nicoletti, Fatma, Özge Nur, Carlini, Cerag (L), Selin (L), Çağla, Ayşe.

Setler: 3-1 (26-28, 25-23, 25-22, 26-24)

Süre: 123 dakika (31, 30, 31, 31)