Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı

Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda V. Bank'ı 25-23, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda V. Bank’ı 25-23, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: V. Bank Spor Sarayı

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Hakemler: Saadettin Deneri, Tuncay Sevim

V. Bank: Cansu, Gabi, Zehra, Caratasu, Farantti, Ogbogu, Ayça (L), Aylin (L), Van Aalen, Derya, Bahar, Thampson

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Gray, Yaprak, Stevanovic

Setler: 23-25, 20-25, 22-25

Süre: 94 dakika (37,28,29)