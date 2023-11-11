Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş Ayos'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-18, 25-21 ve 25-19 set skorlarıyla 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş Ayos’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-18, 25-21 ve 25-19 set skorlarıyla 3-0 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Aybüke(L), Naz

Beşiktaş: Fulden, Maglio, Çağla, Plak, Bengisu, Brakocevic, Gizem (L), Ecem, Demidova, Hilal, Salas, Sude Naz

Setler: 25-18, 25-21, 25-19

Süre: 87 dakika (27,34,26)