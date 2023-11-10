Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 7. hafta maçında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlılar, müsabaka öncesi günü tek antrenmanla tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında 11 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda Beşiktaş ile mücadele edecek. Günü tek antrenmanla tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit’te Başantrenör Ferhat Akbaş, “Beşiktaş bu hafta yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Taktiksel hazırlıklarımızı yaptık. Değişim sürecindeki rakiplere karşı bizim de taktiksel esnekliğe sahip olmamız gerekli. Evimizde iyi bir oyunla güzel bir galibiyet almayı umuyoruz” dedi.