Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında Bolu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022 yılını nağmalup lider bitiren Eczacıbaşı Dynavit, 2023 yılına da galibiyetle başlamak istiyor. Bu sezon ligde oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen turuncu-beyazlılar, 11. hafta erteleme maçında Bolu Belediyespor’u konuk edecek. 6 Ocak Cuma günü saat 13.00’da başlayacak müsabakaya Eczacıbaşı Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Son olarak FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanma başarısı yakalayan turuncu-beyazlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna yenilgisiz devam ediyor.