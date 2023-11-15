Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'a gidiyor

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan’a doğru yola çıkıyor.

Sezonun ikinci CEV Şampiyonlar Ligi maçında, Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımına konuk olacak olan Eczacıbaşı Dynavit, günü tek idmanla tamamlayarak yola çıkacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Maritza Plovdiv geçen sezon da karşılaştığımız ve yakından tanıdığımız bir takım. Maç için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bulgaristan deplasmanını takım için verimli şekilde tamamlayarak güzel bir galibiyetle taçlandırmak istiyoruz” dedi.

Sultanlar Ligi, Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş takımı arasında oynanan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan milli pasör Elif Şahin, dinlendirme amacı ile deplasman kadrosunda yer almadı. Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen genç pasör Cansın Şendir maç kadrosuna dahil edildi.

Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 16 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00’de Kolodruma Sport Hall Plovdiv’de oynayacak.