Eczacıbaşı Dynavit, Bursa'ya doğru yola çıkıyor
Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşma için Bursa'ya doğru yola çıkıyor.
Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşma için Bursa’ya doğru yola çıkıyor.
Turuncu-beyazlılar, günü TVF Cengiz Göllü Spor Salonu’nda yapacağı tek antrenmanla tamamlayacak. Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 15:00’de TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.