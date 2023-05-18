Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalini birlikte izlemek için taraftarını davet ediyor

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nin final heyecanı Kanyon’da yaşanacak. Türk sporunun kilometre taşlarından olan, kaldırdığı kupalarla adını voleybol tarihine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank karşısında 20 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da şampiyonluk maçına çıkacak.

Voleybolun zirvesinin belirleneceği maçı Eczacıbaşı Dynavit taraftarları ise Kanyon’da dev ekrandan takip edecek. Voleybolseverler, takımına Türkiye’den destek olmak için sürpriz hediyeler eşliğinde bir araya gelerek CEV Şampiyonlar Ligi final heyecanına ortak olacak. Sezon boyunca desteğini eksik etmeyen ve her koşulda takımının arkasında duran Eczacıbaşı Dynavit’in itici gücü taraftarlar, 20 Mayıs Pazar günü kupa yolunda tek yürek oluyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Torino’ya doğru yola çıktı

Turuncu-beyazlıların CEV Şampiyonlar Ligi’nde kupa yolculuğu başladı. Eczacıbaşı Dynavit, 17 Mayıs Çarşamba günü dev finalin oynanacağı Torino’ya doğru yola çıktı.